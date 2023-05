Peugeot 2008 : nouveau style, nouvelle allure

Lancé en 2019, le Peugeot 2008 – deuxième du nom – a connu un très bon début de carrière dans l’un des sous-segments les plus concurrentiels du «game», celui des SUV urbains. Il a été vendu à près de 700.000 exemplaires et a figuré régulièrement dans le Top 3 de sa catégorie sur le marché européen. Pour que sa seconde partie de carrière soit du même acabit, il a eu droit à un restylage assez costaud. Le point.

Rester compétitif est vital dans un segment où la concurrence fait rage, et où se déverse un flux ininterrompu de nouveaux «players» aux dents longues. Le Peugeot 2008 a signé une belle première partie de carrière. Mais les choses évoluent très vite au sein du sous-segment des SUV urbains. Alors, à l’occasion de son restylage de mi-vie, le petit frère du 3008 s’est assuré de mettre toutes les chances de son côté ! S’il ne rompt pas profondément avec le style de départ, il n’en bénéficie pas moins d’une cure de jouvence spectaculaire. Le gros des évolutions concerne la face avant.

La Phase 2 du 2008 hérite de la signature lumineuse à trois griffes étrennée récemment par la très élégante 508 restylée, griffes qui s’enfoncent dans les éléments noir brillant du bouclier, remodelé également. La calandre est un peu plus évasée, s’offre un nouveau maillage, vertical ou horizontal (selon les finitions), et accueille le nouveau logo de la marque. Enfin, le haut de gamme GT dispose désormais d’optiques spécifiques. Le coup de jeune est flagrant. À l’arrière du véhicule, la signature lumineuse a été revue, tandis que le logo n’a plus «droit de cité» sur le hayon et que le bandeau noir qui parcourt ce dernier arbore le nouveau monogramme «Peugeot». À noter également un nuancier étoffé, enrichi de deux nouvelles teintes de carrosserie, un «Gris Selenium» et un «Blanc Okenite» aux reflets bleutés, et un catalogue de jantes renouvelé (tailles de 16 à 18 pouces).

Plus désirable

Son habitacle bourgeois, moderne et high-tech n’a pas été le moindre des arguments de la version d’avant-restylage. Sa remplaçante devrait également tenir le haut du pavé en la matière. Sans bouleverser sa présentation intérieure, le 2008 a réglé la mire là où il le fallait. Le combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces a été redessiné. Il est disponible de série sur la finition intermédiaire «Allure» et adopte un affichage 3D sur le haut de gamme «GT», Seule la finition de base «Active» repart avec des compteurs analogiques, mais elle est dorénavant logée à la même enseigne que les finitions plus huppées en ce qui concerne la taille de l’écran tactile central (10 pouces, alors qu’elle se contentait d’un écran de 7 pouces).

Doté de la dernière génération du logiciel Peugeot i-Connect, le 2008 restylé n’a pas à rougir face à ses rivaux en termes de connectivité. Et le cœur de gamme, mais surtout le haut de gamme GT, sont au-dessus de la mêlée en matière d’aides à la conduite ! Le SUV urbain au Lion a aussi profité de son passage par la case restylage pour soigner les statistiques de sa déclinaison électrique, le e-2008, qui a représenté près de 20 % des ventes en 2022. Cette variante a troqué son électromoteur de 136 chevaux contre celui de ses cousins DS 3 E-Tense, Opel Mokka Electric et Jeep Avenger, qui développe 20 chevaux supplémentaires.

La batterie est également plus puissante, affiche une capacité brute de 54 kWh, soit 4 unités de plus que celle du e-2008 d’avant-restylage. À la clé, une autonomie accrue, portée à 406 km (cycle WLTP), soit un rayon d’action supérieur de 61 km. Fortes d’une puissance de charge maximale de 100 kW, les batteries du e-2008 peuvent grimper de 20 à 80% de charge en 30 minutes seulement.

Transition énergétique accélérée

En Europe, le 2008 devrait débuter sa carrière en septembre prochain avec cette version zéro émission, mais aussi avec les mêmes motorisations thermiques que le modèle sortant : le 4 cylindres 1.5 l Turbodiesel Blue HDi de 130 ch, associé à une boîte automatique à 8 rapports, seul bloc disponible au catalogue de la Ph.1 sur notre marché, et le 3 cylindres 1.2 l essence PureTech, qui offre deux niveaux de puissance, 100 ch et 130 ch, et qui est accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports (transmission EAT8 proposée en option sur la version la plus puissante). Une version essence à hybridation légère, la PureTech 48V, inaugurée récemment par le duo 3008/5008, viendra étoffer l’offre mécanique en 2024. Elle conjuguera un bloc PureTech de 136 ch à une boîte robotisée à double embrayage à laquelle est adossé un petit moteur électrique. Une solution qui permettrait, selon ses concepteurs, de réduire de 15% la consommation de carburant. Les tarifs du Peugeot 2008 restylé n’ont pas été dévoilés. Ils le seront le mois prochain, à l’occasion de l’ouverture des carnets de commande.

Mehdi Labboudi