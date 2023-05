Tesla : L’exploit commercial

La flambée des prix ? Pas chez Tesla, en tout cas ! En 2023, la «machine de guerre» d’Elon Musk a baissé par deux fois, fin janvier, d’abord, puis en avril, les tarifs de ses véhicules en Europe.

Conséquence : les modèles les plus accessibles du line-up de la marque, la berline familiale Model 3 et le SUV Model Y, devenu un «musk-have», qui a accompli un véritable exploit en se hissant en tête des ventes en Europe au premier trimestre 2023, devant la Dacia Sandero et le Volkswagen T-Roc sont désormais éligibles au bonus écologique sur plusieurs marchés européens. Et s’y affichent donc à des tarifs encore plus compétitifs ! Un véritable cercle vertueux !

En France, par exemple, les entrées de gamme de ces deux Tesla ainsi que les finitions intermédiaires bénéficient de la prime verte (on parle d’un montant pouvant atteindre 5.000 euros), à la faveur de leur passage sous le seuil des 47.000 euros. Autant dire que les voyants sont au vert en Europe, pour le deuxième trimestre, et pour le reste du présent exercice fiscal de Tesla et du Model Y.

Jamais avant le SUV électrique de la marque américaine, un modèle 100 % électrique n’avait trusté la première place des ventes européennes sur un trimestre, ni même sur un mois. L’exploit commercial du Model Y, dont les ventes ont bondi de 173% par rapport au Q1 de 2022, marque à ce titre un tournant en matière d’électrification. Pendant ce temps-là, de ce côté de Mare nostrum…

Mehdi Labboudi