La Fondation BMCI et Aquassistance Maroc signent deux conventions

La Fondation BMCI soutient des projets d’alimentation en eau et d’équipement en installations sanitaires dans les régions rurales enclavées et signe deux conventions de partenariat avec l’Association Aquassistance Maroc.

La Fondation BMCI se mobilise à travers ces conventions avec l’Association Aquassistance Maroc afin de maintenir une dynamique active pour la réalisation d’infrastructures collectives dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité.

En effet, la Fondation BMCI a signé deux conventions de partenariat avec l’Association Aquassistance Maroc pour le financement de deux projets dédiés à l’alimentation en eau du village « Douar Bour », dans la région de Marrakech et de l’aménagement d’un bloc sanitaire au sein d’une école publique « Tella Khaled », dans la région de Chefchaouen.

Le projet d’alimentation en eau potable pour « Douar Bour » permettra au village de bénéficier d’un accès optimisé et plus facile à l’eau, notamment à travers l’installation d’un puits avec système de pompage solaire, une station de relevage et une conduite pour acheminer l’eau du puits jusqu’à cette dernière sur 1200 m.

Le projet d’installations sanitaires à l’école « Tella Khaled » quant à lui, met à disposition des élèves, instituteurs et enfants du préscolaire et du primaire, deux blocs sanitaires, afin de pouvoir leur assurer des conditions de vie scolaire plus hygiéniques et sécurisées.

Ces projets seront réalisés par l’Association Aquassistance en co-financement entre la Fondation BMCI et la Fondation Lydec.