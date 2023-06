La Fondation BMCI fait don d’une collection dédiée au patrimoine de Casablanca

La Fondation BMCI a signé une convention de partenariat avec « Les Archives du Maroc » et le Docteur Robert Chastel pour la création d’un fonds archivistique et documentaire, dédié à la collection d’archives du Docteur Robert Chastel, retraçant le patrimoine de la ville de Rabat. Cette signature s’inscrit dans le cadre de l’évènement « Les archives privées en partage » organisé par les Archives du Maroc à l’occasion de la semaine internationale des archives.

Cette collection est composée, dans un premier temps, de photographies historiques collectées et conservées par Dr Robert Chastel durant plusieurs décennies, immortalisant divers aspects du patrimoine culturel marocain. La Fondation BMCI, faisant preuve de son engagement envers la sauvegarde du patrimoine marocain et de son appui aux Archives du Maroc, a procédé à l’acquisition auprès de Dr Robert Chastel pour en faire don par la suite à l’institution « Archives du Maroc » qui les conservera dans les meilleures conditions nécessaires afin de garantir une préservation optimale. Ainsi, La « Collection Fondation BMCI » pourrait être enrichie ultérieurement de nouveaux dons de documents qui tous seraient rattachés à ladite Collection.

En effet, cette convention entre la Fondation BMCI et les Archives du Maroc permettra d’assurer l’accessibilité de la « Collection Fondation BMCI » aux chercheurs, mais également de numériser les documents et archives de cette collection en fonction de sa politique documentaire afin de permettre un accès numérique au plus large public.

La Collection Fondation BMCI comptera grâce à cette collection documentaire historique un total de plus de 2500 articles dédiés à l’histoire patrimoniale de la ville de Casablanca de 1880 à 1952, à travers :

527 Cartes postales ;

200 diapositives ;

700 photographies ;

141 plaques de verre et négatifs film.

« Ce partenariat permet une nouvelle fois à la Fondation BMCI de jouer son rôle de mécène culturel engagé. La transmission de cette collection exceptionnelle de l’histoire de Casablanca, d’un collectionneur privé, le Docteur Robert Chastel vers les Archives du Maroc, un établissement public de grande renommée a pour objectif la préservation et la diffusion à un large public du patrimoine culturel marocain. Notre choix s’est porté sur les Archives du Maroc pour continuer à faire parler cette collection, à la mettre à disposition d’une cible plus large et à la transmettre aux générations futures », déclare Jaouad Hamri, Président de la Fondation BMCI

« Au nom des Archives du Maroc, je tiens à rendre un vibrant hommage à la Fondation BMCI et à son président Jaouad Hamri, pour leur soutien à notre établissement dont la mission principale réside dans la sauvegarde du patrimoine archivistique national, public et privé, son traitement et sa communication aux usagers à des fins administratives, scientifiques, sociales et culturelles.

L’acquisition par la Fondation BMCI des archives photographiques du Dr Robert Chastel est une initiative généreuse et citoyenne ; elle mérite d’être érigée exemple de mécénat culturel au service du patrimoine archivistique marocain », indique Jamaâ Baïda, Directeur des Archives du Maroc.

L’accomplissement de ce nouveau partenariat vient conforter la Fondation BMCI dans sa position d’acteur social et sociétal engagé dans la sauvegarde du patrimoine culturel du Maroc.