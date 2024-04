La BMCI et la Galerie 38 présentent « Vogue »: une exposition d’art engagée (VIDEO)

La BMCI, à travers sa Fondation et en partenariat avec la Galerie 38, lance l’exposition « Vogue ». Cette dernière, orchestrée et mentorée par deux figures de l’art contemporain marocain et africain.

Amina Benbouchta et Abdoulaye Konaté, met en lumière quatre jeunes artistes venus du Maroc mais également du Cameroun et du Zimbabwe. À travers leurs œuvres, chacun d’entre eux, dans sa singularité, met en avant l’Afrique, sa richesse et sa diversité. Tous expriment, à travers leurs travaux, les défis, les espoirs et les aspirations de notre continent.

Bien plus qu’une exposition d’art contemporain, c’est tout un programme de mentorat et de recherche qui vise à inscrire différentes petites histoires dans la grande Histoire de l’art africain et dans la postérité.

Ce partenariat entre la Fondation BMCI et la Galerie 38 s’inscrit dans la politique de mécénat menée par la BMCI depuis près de 20 ans. Un engagement fort matérialisé par la création de la Fondation BMCI en 2008 et la poursuite d’une politique de mécénat active en faveur de la culture et des arts, sous toutes leurs formes. Pleinement investie pour la valorisation, l’enrichissement et la transmission de notre patrimoine culturel, la Fondation BMCI, avec l’appui de la Fondation BNP Paribas, a accompagné et soutenu différents projets artistiques qui, en plus de contribuer à préserver notre patrimoine, défendent l’accessibilité de la culture à tous les marocains et la promotion des arts comme vecteur de développement social.





Ces dernières années, en apportant son soutien aux livres d’Ahmed Ben Yessef, Abbes Saladi ou encore Casablanca Nid d’artistes, la Fondation BMCI affirme sa volonté de valoriser le patrimoine culturel marocain dans toute sa diversité, promouvant, ainsi, la création artistique contemporaine.

L’exposition est ouverte au public du 18 Avril au 06 Mai 2024. Dans une logique de démocratisation de l’art et de la culture au profit de tous, et notamment des plus jeunes. A cet effet, la galerie accueillera des élèves de différents établissements scolaires casablancais afin de leur faire découvrir l’exposition et échanger avec les artistes.