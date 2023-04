La Bourse de Casablanca clôture en ordre dispersé ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note mitigée lundi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,07% à 10.477,34 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,16% à 839,13 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a cédé du terrain à hauteur de 0,04%, à 792 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, abandonnait, quant à lui, 0,17% à 846,65 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont cédé respectivement 0,1% à 9.571,59 pts et 0,13% à 8.677,15 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice du pétrole et gaz s’est offert la plus forte hausse de la journée (+4,28%), suivi de celui de l’électricité (+1,03%) et de celui des services de transport (0,46%).

Du côté des perdants, le secteur des assurances s’est replié de 1,19%, celui des sociétés de placement immobilier a cédé 0,54% et celui de loisirs et hôtels a perdu 0,4%.

Le volume global des échanges a atteint près de 39,81 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Taqa Morocco (11,79 MDH), Attijariwafa Bank (4,14 MDH) et Cosumar (3,61 MDH).

Du côté de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 545,63 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, Fenie Brossette (+5,98% à 118,8 dirhams (DH)), Afriquia Gaz (+5,95% à 4.080 DH), Minière Touissit (+2,5% à 1.845 DH), Ib Maroc.Com (+2,44% à 21 DH) et Stokvis Nord Afrique (+1,82% à 11,2 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Atlantasanad (-5,43% à 122 DH), S. M Monétique (-3,99% à 179,05 DH), TGCC (-2,96% à 121,3 DH), AGMA (-1,91% à 5.650 DH) et Involys (-1,79% à 96 DH).

S.L.