“Mufasa : Le Roi Lion” dans les salles de cinéma à partir du 18 décembre

Découvrez l’histoire du lion légendaire qui a marqué la Terre des Lions. Un voyage émouvant et inédit à partager en famille, en salles nationales dès le mercredi 18 décembre !

C’est l’un des films événement de cette fin d’année 2024 ! « Mufasa : Le Roi Lion » est très attendu par les fans du film original sorti il y’a 30 ans, en 1994 ! Le tout nouveau film live action en animation 3D est un prequel, réalisé par Barry Jenkins. Il explore les origines de Mufasa, le père de Simba, et promet de nous replonger dans l’univers magique qui a marqué l’enfance de millions de spectateurs.

—-Synopsis—

Relatée sous forme de flashbacks, l’histoire de Mufasa est celle d’un lionceau orphelin, seul et désemparé qui, un jour, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d’une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d’un périple riche en péripéties d’un petit groupe « d’indésirables » qui s’est formé autour d’eux et qui est désormais à la recherche de son destin. Leurs liens d’amitié seront soumis à rude épreuve lorsqu’il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel…

Le préquel du célèbre classique Disney : Le Roi Lion

Mufasa : Le Roi Lion est un prequel du Roi Lion, et raconte les aventures du Jeune Mufasa avant qu’il ne devienne l’un des plus grands rois de la Terre des Lions. Le premier film signé Jon Favreau (2019), avait rapporté plus de 1,6 milliards de dollars au box-office mondial, mettant ainsi la barre très haut pour le réalisateur oscarisé Barry Jenkins (Moonlight). Le réalisateur souligne : « C’est différent du Roi Lion, mais il y aura la même énergie. » Soulignons que Mufasa : Le Roi Lion sort l’année des 30 ans du film d’animation original, Le Roi Lion, sorti en 1994.

Un casting de stars

Remontant le fil du temps, cette nouvelle aventure du Roi Lion permet de retrouver des personnages chers au cœur des spectateurs mais aussi d’introduire de nouveaux visages. Pour ce faire, Beyoncé et Donald Glover reprennent leurs rôles de Nala et Simba, tandis que Blue Ivy Carter, fille de Beyoncé dont c’est la première fois au cinéma, prête sa voix à Kiara (fille du couple royal), ajoutant un véritable lien familial à ce nouveau long-métrage. Aaron Pierre incarne pour sa part, un Mufasa charismatique et vibrant. Tandis que Kelvin Harrison Jr. apporte une touche d’ambiguïté et de complexité au personnage de Taka (Scar).

Une expérience visuelle et émotionnelle unique

Mêlant techniques de cinéma en prises de vues réelles et images numériques photoréalistes, MUFASA : LE ROI LION capture la richesse et la diversité des panoramas africains. L’esthétique du film est à la fois stupéfiante et surprenante, mettant en valeur les paysages comme jamais auparavant, y compris jusque dans les scènes enneigées. Barry Jenkins décrit l’histoire de la jeunesse de Mufasa comme un véritable voyage cinématographique : « Au début de notre film, notre héros est emporté loin du territoire que nous connaissons dans LE ROI LION. Il dérive jusqu’au bout du continent et doit retrouver le chemin du retour. Cela nous a donné l’occasion de le mettre en scène au sein d’environnements et de climats différents« .

La force de la musique

Poursuivant la tradition qui a fait du classique d’animation, du spectacle scénique et du film de 2019 des œuvres chères au cœur des spectateurs du monde entier, cette nouvelle histoire prend principalement vie sur grand écran grâce à la musique. Jenkins a donc notamment collaboré avec Lin-Manuel Miranda pour des compositions musicales originales, mêlant des influences modernes aux sonorités épiques qui caractérisent l’univers du Roi Lion. À noter que l’on doit déjà à Lin-Manuel Miranda des chansons à succès dans des productions telles que le musical de Broadway « Hamilton », Encanto : la fantastique famille Madrigal, Vaiana : la légende du bout du monde ou encore La Petite Sirène (2023).

La productrice Adele Romanski note à ce sujet : « Soyons réalistes : les chansons du ROI LION sont devenues des tubes. Mais Lin-Manuel Miranda est un génie de la musique et dès que les gens entendront les nouvelles chansons qu’il a écrites pour le film, elles rejoindront les morceaux d’Elton John et de Tim Rice au panthéon des canons musicaux du ROI LION. »

Infos générales

Réalisation : Barry Jenkins

: Barry Jenkins Casting : Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen

: Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen Durée : 1h58

: 1h58 Genre : Aventure, Animation, Famille, Musical

: Aventure, Animation, Famille, Musical Classification : Tous publics

: Tous publics Salles nationales :

Casablanca : Mégarama, Pathé Californie, Lutetia

Rabat : Mégarama, CinéAtlas, La Renaissance

Marrakech : Mégarama, Le Colisée

Tanger : Mégarama, Alcazar, Rif

Tétouan : Avenida

Meknès : Caméra, Dawliz

Fès : Mégarama

El Jadida : CinéAtlas