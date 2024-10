Festival du Film de Tanger : « TRIPLE A » de Jihane El Bahhar en tête du palmarès

La 24e édition du Festival National du Film (FNF) de Tanger s’est clôturée avec la consécration du film « TRIPLE A », réalisé par Jihane El Bahhar, qui a remporté plusieurs distinctions majeures. Ce long-métrage, qui aborde les thèmes de la marginalisation sociale et économique à travers un récit mêlant drame et comédie noire, a attiré l’attention du public et des professionnels lors de cet événement cinématographique de premier plan au Maroc.

Parmi les prix remportés par « TRIPLE A », on compte le « Prix du Deuxième Meilleur Rôle Féminin », attribué à Majdouline Idrissi pour son interprétation complexe et émotive, ainsi que le Prix du Meilleur Rôle Masculin pour la prestation de Khalil Oubaqqa. Jihane El Bahhar, accompagnée de Nadia Kamali, a également été récompensée pour le Meilleur Scénario, soulignant la qualité narrative et artistique du film. Une mention spéciale de l’Association Marocaine des Critiques de Cinéma est venue renforcer l’impact de ce film dans le paysage cinématographique national.

Avant ce succès à Tanger, « TRIPLE A » avait déjà brillé sur la scène internationale. Le film avait été présenté dans la compétition officielle du Festival d’Alexandrie et au Festival International du Film de Femmes de Salé, où il a décroché le Prix de l’Autre Rive et une première récompense pour Khalil Oubaqqa. Ces distinctions viennent confirmer la résonance de « TRIPLE A » au-delà des frontières marocaines, touchant un large public par son exploration des réalités sociales et humaines.

La reconnaissance internationale de « TRIPLE A » s’étend aux États-Unis et à l’Europe, où il a remporté des prix au Soho International Film Festival, au Festival du Film Maghrébin aux Pays-Bas et au Festival International de Naples en Italie. Ce succès international, accompagné d’une réception favorable des critiques, témoigne de la capacité de ce film à proposer une œuvre cinématographique de qualité appréciée des spectateurs.

Grâce à cette série de récompenses, « TRIPLE A » confirme l’ascension de Jihane El Bahhar sur la scène cinématographique marocaine et internationale. Ce film, diffusé en salles depuis le 11 septembre, attire un public diversifié et reflète la capacité du cinéma marocain à aborder des questions profondes, consolidant ainsi la place de Tanger comme un carrefour d’échanges et de créativité pour les acteurs du secteur.