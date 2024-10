Musée de l’Élégance marocaine : hommage à l’art vestimentaire par Habiba Hantout (PHOTOS)

Une vie de recherches, une âme d’artiste et un considérable talent ont permis à Habiba Hantout de constituer une surprenante collection de personnages miniatures. Celles-ci, mettant en valeur le patrimoine vestimentaire du Royaume, sont désormais présentées au public dans le musée de l’Élégance marocain, lové au cœur de la médina de la Ville ocre.

À Marrakech, rue Kaat Benahid, au n°5 derb El Khamsi, non loin de la célèbre médersa Ben Youssef se niche un curieux musée qui a ouvert ses portes en juin 2024. Il accueille et rend hommage au patient travail de feue Habiba Hantout, qui a consacré de longues années de passionnantes et passionnées recherches sur le vêtement marocain.

Quarante ans de recherches passionnées

Dès son plus jeune âge, Habiba Hantout (1936-2024) observait, émerveillée, sa grand-mère s’habillant de son haïk blanc ivoire, son oncle endossant ses élégantes djellabas, ou encore ses deux tantes réalisant leurs superbes coiffures. C’est ensuite le fruit d’un patient travail de recherches, de plus de 40 ans, menées tant dans les enceintes de divers fonds d’archives et bibliothèques, que sur le terrain, lors de collectes de témoignages oraux ou visuels auprès de l’habitant, d’études d’œuvres picturales de grands artistes classiques, etc.

La collection a pris naissance vers 1980, et Habiba Hantout a tenté de reproduire, le plus fidèlement possible, les costumes et les parures du Maroc à travers les âges et les provinces, usant chaque fois que possible de tissus anciens. Toutes les régions, les caractéristiques propres des différentes ethnies du Maroc, l’héritage d’Al-Andalous, et les influences du Moyen-Orient ont été représentés.

Une collection unique…

Habiba Hantout a confectionné près de 200 miniatures, féminines et masculines, retraçant l’histoire de treize siècles d’habillement marocain, formant ainsi une collection tout à fait exclusive. Cette patriote chevronnée tenait, par ce travail, à témoigner de l’incroyable diversité, beauté, et finesse des costumes marocains depuis le VIIIe siècle, et à faire connaître à tous l’immense richesse culturelle et historique de notre pays.

Durant sa vie professionnelle, Habiba Hantout a aussi été documentaliste-chercheuse, diplômée du Centre universitaire de documentation de Madrid (Direccion General de Archivos y Bibliotecas de Education Nacional), et était dotée d’une riche expérience dans diverses bibliothèques nationales et internationales. Enfin, elle était une véritable artiste dans l’âme, et une très habile couturière.

…dans un riad saâdien

Le bâtiment du musée est un riad du XVIIe siècle, construit sous l’ère des Saâdiens. Son rez-de-chaussée rend hommage à la tolérance historique de notre pays envers les cultures juive et chrétienne, ainsi qu’aux villes impériales, auxquelles s’ajoute celle Tétouan, où l’artiste a vu le jour.

Au premier étage, une salle est entièrement dédiée aux mariées citadines, et deux autres réservées aux Amazighs et au Sahara, allant ainsi du nord au sud du Maroc.

Le dernier étage offre un espace de détente sur la terrasse destinée à la détente, avec un café et un concept store. Une boutique d’accessoires en lien avec la thématique existe aussi au rez-de-chaussée, à la sortie du musée.

Une reconnaissance institutionnelle et des Félicitations royales

Artiste et conférencière, Habiba Hantout avait sillonné plusieurs continents pour partages les résultats de ses recherches et les fruits de sa passion créatrice. Expositions et tables rondes l’on conduit de Casablanca, en 1988, à Vienne en 1992. Puis ce fut Rabat en 1996, Paris, Sète et Montpellier en 1999, la Sicile en 2000, Séville en 2011 et la légation américaine de Tanger en 2023.

Ce travail d’une vie avait donné lieu à la publication, en 2022, d’un livre traitant de l’histoire des costumes et parures du Maroc depuis le VIIIe siècle, intitulé : «XIII siècles d’élégance au Maroc». Cet ouvrage a reçu les Félicitations de Sa Majesté le roi Mohammed VI.