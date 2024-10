Le Festival du Court-Métrage de Marrakech renforce les échanges cinématographiques mondiaux

La quatrième édition du Festival du Court-Métrage de Marrakech (MSFF) s’est clôturée avec succès, consolidant son statut sur la scène internationale après six jours de projections et de discussions animées.

Présidée par l’actrice Mayssa Maghrebi, cette édition a permis des échanges fructueux entre réalisateurs marocains et leurs homologues de Pologne et d’Allemagne, dans le but de favoriser les collaborations internationales et de renforcer la visibilité du cinéma marocain à l’étranger. De nouveaux partenariats seront prochainement annoncés pour continuer sur cette lancée.

Parmi les grandes nouveautés de cette édition, le festival a décerné des prix internationaux en collaboration avec des institutions prestigieuses telles que la Fondation du Film de Doha, le Festival du Film Arabe de Berlin et la Fondation Munka en Pologne. Ces distinctions, accordées à des films marocains, ont pour objectif de stimuler les échanges culturels et de promouvoir les œuvres locales sur de nouvelles plateformes internationales. De plus, un partenariat avec la société de production de Mayssa Maghrebi à Dubaï a été scellé pour soutenir la production de films marocains dans le cadre du festival, renforçant ainsi la coopération cinématographique entre le Maroc et les Émirats arabes unis.

Les lauréats de cette édition ont été récompensés pour leur créativité et leur talent. Anas Zamati a remporté le prix du Meilleur Film pour La Scarecrow, tandis que le prix du Meilleur Réalisateur a été attribué à Dhiya Bia pour Ce qui pousse sur la paume de ta main. La Meilleure Actrice est revenue à Aya Jebran pour son rôle dans La Scarecrow. D’autres prix, tels que le prix « Dakka Qalb » pour le film iranien Suffocation de Pedram Mehrkhah, et les distinctions de la Fondation du Film de Doha et du Festival du Film Arabe à Berlin, témoignent de l’internationalisation croissante de l’événement.