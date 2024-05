Caftan Week 2024 : célébration de l’art et de l’innovation dans la mode marocaine

La Caftan Week 2024 s’est conclue avec éclat à Marrakech, après quatre jours intensifs de célébration de la richesse du caftan marocain. Orchestrée par le magazine Femmes du Maroc, cette édition a brillamment illustré la fusion entre tradition et innovation, consolidant ainsi sa stature sur la scène internationale de la mode.

Le coup d’envoi a été donné le 9 mai avec une série de masterclass animées par des icônes de la mode telle que Mimia Leblanc, connue pour ses influences dans le monde de la joaillerie fine, et Laila Aziz, dont les designs sophistiqués sont reconnus internationalement. Ces sessions ont offert un espace privilégié pour les échanges et ont permis aux participants de plonger dans les coulisses de l’industrie de la mode. Le thème de cette année, « Maroc, Terre du Caftan », a été exploré à travers des discussions enrichissantes, mettant en avant l’évolution du design marocain et ses intersections avec les tendances mondiales.

Parallèlement, le Musée de l’Histoire du Caftan a ouvert ses portes à Dar El Bacha, proposant une exposition immersive qui retrace l’histoire fascinante du caftan marocain. À travers des pièces de collection, le musée a illustré le fabuleux destin de cet habit emblématique, soulignant les techniques traditionnelles et contemporaines qui continuent de façonner son identité. L’Exposition des métiers du Caftan, située à proximité, a complété cette rétrospective en mettant en lumière le travail méticuleux des artisans, tels que les tisserands et les brodeurs, dont les compétences contribuent à la perpétuation de ce patrimoine textile unique.

Le Défilé des jeunes talents, qui a eu lieu le 10 mai, a été un moment fort de cette édition, mettant en avant huit créateurs prometteurs encadrés par la talentueuse Meryem Boussikouk. Chaque créateur a présenté des pièces qui non seulement célébraient l’héritage marocain mais offraient également des interprétations modernes du caftan. Imane Bamouss, lauréate de cette compétition, a été récompensée par une place pour participer au grand défilé de l’année prochaine, un tremplin considérable pour sa carrière naissante.





Le point culminant de la Caftan Week a été le grand défilé du samedi 11 mai, une soirée exceptionnelle qui a mis en vedette les œuvres spectaculaires de stylistes de renom tels que Fouzia Naciri, Houda Larini, Imane Tadlaoui, Hind Lamtiri, Amina Boussayri, Meriem Belkhayat, Siham Elhabti, Najia Benjelloun, Samira Mhaidi, Zineb Lyoubi Idrissi, Imane Ochan, Salima Elboussouni, Selma Senaoui, Amal Soussi Aouad, Hind Iraqi, et Miriam Aziz.

Ces créatrices ont présenté une variété de caftans qui non seulement rendaient hommage à la tradition mais aussi poussaient les limites de la créativité avec des techniques modernes et des designs innovants. La présence de la star de la chanson arabe Wael Jassar et de la chanteuse marocaine Bassma Boussel a ajouté une touche de glamour à la soirée, enrichissant l’événement de leur présence. La transmission en direct du grand défilé par la chaîne nationale 2M a enregistré une audience cumulée impressionnante de 5,3 millions de téléspectateurs, un succès exceptionnel pour une programmation de fin de semaine. Ce nombre élevé de spectateurs illustre l’engouement croissant pour cet événement culturel majeur.

La Caftan Week 2024 a non seulement réussi à mettre en valeur le patrimoine marocain mais a également démontré sa capacité à innover et à s’adapter aux tendances contemporaines, faisant de Marrakech un rendez-vous incontournable de la mode internationale. Cet événement a célébré la splendeur du caftan, tout en offrant une plateforme significative pour les talents émergents et en renforçant les liens entre les artisans et la scène mondiale de la mode.