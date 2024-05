Kylie Minogue illumine le Festival Mawazine

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine Rythmes du Monde, une des plus grandes célébrations culturelles internationales, est fier d’annoncer la participation de l’icône de la pop, Kylie Minogue. Le vendredi 21 juin 2024, la scène OLM Souissi s’illuminera avec la présence de Kylie pour la soirée d’ouverture de cette édition spectaculaire.

L’artiste, dont la carrière s’étend sur plus de quatre décennies, est célébrée non seulement pour ses performances scéniques éblouissantes mais aussi pour son influence indélébile sur la musique pop. Avec plus de 80 millions de disques vendus, elle a été surnommée la « Princess of Pop » par la presse européenne et a remporté de nombreux prix, dont des Grammy et Brit Awards. Ses albums iconiques tels que Fever et des singles tels que « Can’t Get You Out of My Head » et « Spinning Around » ont consolidé sa position comme une force majeure dans l’industrie de la musique​.

Son incursion réussie dans la musique avait débuté dans les années 1980, après avoir été découverte lors d’un concert de bienfaisance. Son premier album, produit par les célèbres Stock, Aitken et Waterman, a été un succès international, marquant le début d’une série de hits qui ont continué à dominer les charts dans les années suivantes​.

Rappelons que Kylie n’est pas étrangère au festival Mawazine, ayant déjà conquis le public lors de sa première participation en 2009. Son retour est donc très attendu par les fans et promet d’être un des moments forts de l’édition 2024.