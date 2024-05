Festival des Musiques Sacrées de Fès : Sami Yusuf au programme

La 27ème édition du Festival des musiques sacrées du monde de Fès sera honorée d’accueillir la star Sami Yusuf lors d’un concert mémorable le 25 mai 2024 à Bab Al Makina à 21h.

Présenté par Time Magazine comme « la plus grande star musicale du monde musulman », Sami Yusuf est également surnommé de « mégastar » par la BBC qui le classe parmi les 30 personnalités britanniques les plus célèbres.

Les chiffres le confirment : plus de 45 millions d’albums vendus, plus d’un milliard de téléchargements, des concerts à guichets fermés à la Wembley Arena, au Royal Albert Hall et un public de plus de 250.000 personnes lors d’un spectacle en plein air à la place Taksim à Istanbul, ce qui en fait l’un des plus grands rassemblements de concerts jamais organisés.

Le compositeur est considéré comme l’un des musiciens les plus influents de notre époque dans la catégorie des Musiques du monde. Formé dès son plus jeune âge à la musique classique occidentale et du Moyen-Orient, son œuvre impressionnante reflète sa maîtrise de multiples musiques et langues.





La force de Sami Yusuf réside dans sa capacité à évoluer avec fluidité et authenticité parmi des genres divers comme le qawwali, très populaire en Inde et au Pakistan, la musique soufie du Moyen-Orient, la musique classique persane et occidentale ou encore le flamenco.

« Je suis ravi de participer encore une fois au Festival des musiques sacrées du monde de Fès, un événement magique qu’on devrait vivre au moins une fois dans sa vie. C’est ma troisième participation et c’est toujours comme un retour aux sources. Je suis honoré d’offrir un concert qui sera très spécial où je vais interpréter des arrangements complètement nouveaux », a déclaré le chanteur Sami Yusuf.

« J’aime créer un lien avec mon public en direct, et puisque le thème de cette édition est lié à l’Espagne, j’ajouterai un fort élément flamenco aux compositions. Je serai rejoint par d’incroyables musiciens de flamenco qui apporteront leurs passionnés dans ce voyage musical, ainsi que par de nombreux autres musiciens brillants du monde entier », poursuit Sami Yusuf.