« Je t’aime à l’italienne », une comédie romantique épicée et pleine de rires

Top Event réserve une soirée exceptionnelle le mercredi 13 décembre, au Studio des Arts Vivants, avec la représentation de la comédie « Je t’aime à l’italienne », une pièce de théâtre signée par les auteurs, metteurs en scène et comédiens français Kader Nemer et Hugues Duquesne.

Une mise en scène vibrante et une distribution de choix, avec les acteurs : Marie-Cécile Sautreau, Kader Nemer, et Fabrice Abraham, qui interprètent avec brio des personnages hauts en couleur, apportant chacun leur nuance à une histoire d’amour complexe et délicieusement chaotique !

Le titre peut évoquer une chanson d’amour rétro, peut-être même un brin mièvre, mais « Je t’aime à l’italienne » est bien plus qu’une simple déclaration. Cette comédie promet un festin d’amour et d’humour où les saveurs de la vie quotidienne sont relevées par des ingrédients inattendus.

Au cœur de l’intrigue, l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo, qui a déjà deux ans. Une relation qui, à première vue, semble solide et stable. Cependant, il y a un détail que Carlo a oublié de communiquer à Farid, le frère d’Aïcha et son meilleur ami :

Le fait qu’il soit en couple avec sa sœur. Comment Farid va-t-il réagir en découvrant cette information cruciale ?

Mais l’histoire prend une tournure encore plus captivante avec l’entrée en scène de Rachel, un personnage flamboyant dont la présence risque de chambouler l’équilibre déjà précaire de cette romance italienne. Les quiproquos s’accumulent, les situations comiques se multiplient, et le public est emporté dans un tourbillon pour 1h20 de rires !