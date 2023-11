FIFM 2023: Matt Dillon, l’art au-delà du celluloïd

L’acteur, réalisateur et scénariste américain Matt Dillon s’ajoute à la liste des prestigieux invités de la section « In Conversation With… » de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

Matt Dillon : Acteur, réalisateur, scénariste – USA / États-Unis

La carrière cinématographique de Matt Dillon s’étend sur plus de trois décennies. Il a joué dans des films tels que Outsiders (1983) et Rusty James (1983), réalisés par Francis Ford Coppola, Drugstore Cowboy (Gus Van Sant, 1989), Singles (Cameron Crowe, 1992), Mary à tout prix (Peter et Bobby Farrelly, 1998), Sexcrimes (John McNaughton, 1998), Collision (Paul Hagis, 2004), The House that Jack Built (Lars von Trier, 2018) et Asteroid City (Wes Anderson, 2023). En 2003, il est passé derrière la caméra avec City of Ghosts, qu’il a coécrit avec Barry Gifford. En 2006, il est nommé comme Meilleur acteur dans un second rôle pour Collision, récompensé par un Oscar. Son interprétation lui a valu son deuxième Independent Spirit Award, après celui obtenu pour Drugstore Cowboy.

Il a récemment donné la réplique à Patricia Arquette dans la série d’Apple High Desert. Membre du conseil d’administration de Refugees International depuis 2008, Matt Dillon a effectué des missions en Birmanie, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo et a réalisé de courts documentaires de sensibilisation au sort des réfugiés et déplacés internes en raison des conflits et du changement climatique. Il vient de terminer un documentaire musical intitulé El Gran Fellove sur le chanteur de légende de scat cubain Francisco Fellove. Matt Dillon est par ailleurs plasticien.