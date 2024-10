Fahd Mekouar à l’ADS : « MediaPrest », une solution qui digitalise les taxis (VIDEO)

L’African Digital Summit (ADS), organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), revient cette année à Casablanca, mettant en avant le Maroc comme une destination phare pour l’innovation technologique en Afrique.

Le royaume se distingue par sa stratégie de digitalisation et son adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour stimuler l’économie et encourager la création d’emplois dans le numérique.

Fahd Mekouar, PDG d’AfriTechia, incarne cette dynamique avec le développement de « MediaPrest », une solution 100% marocaine qui modernise l’expérience client dans les taxis de grandes villes comme Casablanca, Rabat, Tanger et bientôt Marrakech. Plus qu’un simple affichage publicitaire, ce dispositif permet de payer son trajet via un système tap-to-pay et d’améliorer la gestion des trajets en temps réel. AfriTechia a également conçu d’autres solutions technologiques pour le suivi d’audience et l’analyse de données en temps réel, offrant ainsi des outils de pointe pour les entreprises locales.

Grâce à cet événement, le Maroc consolide son statut de hub technologique africain, déterminé à favoriser l’émergence de talents digitaux et à attirer des investissements dans les secteurs technologiques. L’ADS 2024 s’inscrit dans une vision de développement qui valorise les compétences locales et soutient la transition numérique en ouvrant de nouvelles perspectives pour la jeunesse et les entrepreneurs du pays.