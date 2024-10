Hassan Rouissi à l’ADS : comment l’IA transforme le marketing et les médias (VIDEO)

L’African Digital Summit (ADS), organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), revient cette année à Casablanca, plaçant les nouvelles technologies au cœur des discussions. L’événement mettra en lumière le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans la transformation économique du pays et l’inclusion des jeunes talents dans l’écosystème numérique.

Hassan Rouissi, CEO et co-fondateur de TNC-thenext.click, a souligné l’importance de l’IA dans le domaine de la communication, des médias et de la publicité. Selon lui, cette technologie ne se limite pas à automatiser certaines tâches, mais permet de produire du contenu pertinent et ciblé. Toutefois, il insiste sur le fait que les agences doivent l’utiliser de manière réfléchie, en préservant la touche humaine et créative, essentielle à la création de valeur. L’IA doit être un outil d’assistance et non un substitut à l’innovation.

En s’appuyant sur cet événement, le Maroc entend renforcer sa position de hub technologique en Afrique, en offrant à sa jeunesse l’opportunité de participer activement à la transition numérique. Le ADS 2024 vise à promouvoir les compétences locales et à accompagner les nouvelles générations dans leur quête d’expertise numérique, pour tirer pleinement parti du potentiel du digital et positionner le pays comme un acteur clé de l’innovation technologique sur le continent.