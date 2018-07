La plus haute tour de Colombie brille aux couleurs du Maroc (VIDEO)

La Tour Colpatria est un gratte-ciel qui date de 1978. Elle culmine à une hauteur de 196 mètres, ce qui en fait le plus haut immeuble de Colombie et le quatrième d’Amérique latine derrière la Torre Mayor de Mexico (230m).

