Sondage: Biden devancé par Trump dans la plupart des Etats clés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Joe Biden, est devancé par son prédécesseur et rival républicain, Donald Trump dans six des sept États clés, alors que les deux candidats s’apprêtent à un duel serré lors des élections présidentielles du 5 novembre aux Etats-Unis, selon un nouveau sondage publié mercredi.

L’enquête menée par Bloomberg News et l’agence Morning Consult attribue le déclin de la popularité du candidat démocrate à un sentiment de pessimisme chez les électeurs concernant les perspectives de la première économie mondiale.

La majorité des personnes interrogées s’attendent à une détérioration de l’économie d’ici la fin de l’année, d’après cette enquête d’opinion réalisée en ligne entre le 8 et le 15 avril.

Le sondage révèle que le locataire de la Maison Blanche est en tête dans un seul des sept États pivots où, en grande partie, se joue l’élection présidentielle. Il s’agit du Michigan où Biden compte une légère avance de de 2%.





Le chef de l’exécutif américain est légèrement à la traîne en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, alors que l’écart qui le sépare de son rival en Géorgie, en Arizona, au Nevada et en Caroline du Nord est plus important.

“Ces résultats constituent en grande partie un retour à l’état précédent de la course à la présidentielle, avant qu’un discours fort sur l’état de l’Union ne semble propulser Biden en mars à sa meilleure performance dans le sondage mensuel”, indique Bloomberg dans une analyse des résultats.

La santé de l’économie reste une préoccupation majeure pour les électeurs américains dans le contexte d’une inflation persistante et son impact sur le pouvoir d’achat.

Mardi, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a signalé que les dernières données sur l’inflation ont soulevé des incertitudes quant au moment de procéder à une baisse des taux d’intérêt plus tard cette année. Les taux d’intérêt sont à leur plus haut niveau depuis 23 ans dans une fourchette de 5,25% à 5,5%.

La majorité des électeurs des États clés anticipent une détérioration des conditions économiques dans les mois à venir. Un sur cinq des électeurs déclare s’attendre à une baisse de l’inflation et des coûts d’emprunt d’ici la fin de l’année. Malgré la résilience du marché du travail, seulement 23% des personnes interrogées ont déclaré que le taux d’emploi s’améliorerait au cours de la même période, indique l’agence américaine.

Pour les électeurs indécis, sur lesquels mise le président Biden pour réduire l’écart avec Trump, la part de ceux qui s’attendent à une amélioration de ces facteurs économiques reste faible, selon le sondage. Plus des trois quarts des personnes interrogées reprochent à l’administration Biden la performance actuelle de l’économie américaine.

Le sondage a été réalisé auprès de 4.969 électeurs inscrits dans sept Etats-clés avec une marge d’erreur de 1%.

S.L.