Alerte aux intempéries en Arabie saoudite

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre national de météorologie (CNM) en Arabie saoudite a émis mercredi une alerte aux intempéries pour les prochains jours dans plusieurs régions du Royaume, notamment dans le sud.

Des précipitations supérieures à la moyenne pour cette période sont prévues de vendredi à mardi prochains à La Mecque, Jazan, Asir, Al-Baha et à Riyad et sa périphérie, a mis en garde le Centre, précisant que des pluies torrentielles et des vents violents avec des tempêtes de sable sont prévus à Jazan et à Asir.

La Direction générale de la défense civile a appelé les citoyens à la prudence et à la vigilance.

Les Émirats arabes unis, Oma, Bahreïn et plusieurs pays du Golfe persique ont été touchés la semaine dernière par de fortes tempêtes qui ont entraîné des précipitations et des inondations sans précédent.





Les Émirats arabes unis ont connu leurs plus fortes précipitations en vingt-quatre heures depuis le début de l’enregistrement des données météorologiques en 1949. Des pluies intenses ont inondé l’aéroport international de Dubaï, perturbant les vols sur l’aérodrome le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux.