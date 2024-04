Céline Dion : le grand retour !

La star canadienne, Céline Dion, vient d’annoncer, à travers Vogue magazine, son come back tant attendu. Atteinte du syndrome de l’homme raide, une maladie rare, l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore », »I’m Alive » ou encore »The Power of Love » revient, enfin, sur le devant de la scène après plus de quatre ans d’absence.

« Nous avons eu du mal à réaliser qu’elle serait la star de ce numéro. Quel cadeau ! Tout en elle est si incarné, si vrai. Sa sincérité, son humour, son amour, l’étonnant paradoxe de la star internationale au naturel désarmant. Elle revient peu à peu, un jour après l’autre, avec une détermination admirable, comme une athlète des vocalises, » indique le magazine Vogue en légende de la photo qui fait la couverture du numéro à paraître le 24 avril.

« Aujourd’hui, je suis une femme qui se sent très forte pour avancer. Je suis très fière qu’à 55 ans, on me demande de révéler ma beauté. Mais c’est quoi la beauté ? La beauté, c’est vous, c’est moi, c’est l’intérieur, ce sont nos rêves, c’est aujourd’hui « , a-t-elle révélé au magazine américain.

🚨📅 Get ready! @AmazonMGMStudio announces release date to the highly anticipated documentary! I AM: CELINE DION will be streaming globally on @PrimeVideo starting June 25!

-Team Celine#IAMCelineDion pic.twitter.com/FHTFdXbQf1

— Celine Dion (@celinedion) April 16, 2024

Pour rappel, la star mondiale avait annoncé à travers son compte X (ex-Twitter) la sortie d’un documentaire sur sa vie intitulée : « Je suis Céline Dion ». Il sera disponible sur Prime Video à partir du 25 juin.

A.I.