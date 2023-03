Madrid: des joueurs du Real prennent le ftour avec les Lions de l’Atlas

Des joueurs du Real Madrid ont rendu visite lundi aux Lions de l’Atlas, actuellement dans la capitale espagnole après y avoir affronté le Pérou en amical. Ces joueurs, dont Alvaro Rodriguez et Eduardo Camavinga, ont même pris le ftour avec la délégation nationale dans son hôtel à Madrid.

A noter que les Lions de l’Atlas, à leur arrivée en Espagne, se sont entraînés à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid, pour préparer le match les ayant opposés au Pérou.

Rappelons que la sélection nationale a fait match nul (0-0) contre son homologue péruvienne, mardi soir au Stade Civitas Metropolitano, à Madrid, en match amical.

Les Hommes de Walid Regragui ont dominé la rencontre et disposé de plusieurs occasions de buts, mais sans concrétiser leur supériorité.

Pour ce deuxième match amical après la Coupe du monde au Qatar et la victoire de samedi dernier contre le Brésil, le sélectionneur national a gardé l’ossature de son équipe-type, donnant, toutefois, l’occasion à Ezzalzouli, le jeune prodige du Barça prêté à Osasuna, et à Zakaria Aboukhlal, pour donner plus de fraîcheur à l’équipe.

