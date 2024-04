Hamdallah écarté de la sélection à cause de ses propos contre Regragui ?

Les dernières déclarations de Abderrazak Hamdallah, lors d’une interview accordée au journaliste Khalid Yassine, concernant sa présence au sein de la sélection nationale ont provoqué un véritable tollé.

Par la suite, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le joueur d’Al Ittihad ne serait pas convoqué au prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas, prévu en juin, à cause de ses propos à l’encontre de Walid Regragui.

Une source de Le Site info a toutefois balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que le sélectionneur national ne se base jamais sur les déclarations des joueurs et de leurs agents pour faire son choix.

«Pour Regragui, le talent, l’engagement et la condition physique sont les seuls critères qui comptent. La présence de Hamdallah au prochain stage dépendra donc de ses prestations en club et de la concurrence au sein de la sélection», assure-t-on.





Et d’ajouter : «Aucun joueur n’a critiqué les choix de Regragui après la fin de la Coupe du monde du Qatar. Le sélectionneur a toujours veillé à accorder une chance à tous les joueurs, à l’instar de Soufiane Rahimi ».

Rappelons que Hamdallah avait reproché à Walid Regragui de l’avoir fait participer à une seule mi-temps après le Mondial 2022, face au Cap Vert. «Il me convoquait aux matchs amicaux et ne me faisait pas jouer. Comment peut-il juger mon niveau sans me donner ma chance ? Pourtant, je suis un joueur clé d’Al Ittihad», a souligné l’attaquant.

Selon Hamdallah, tous les attaquants et les buteurs du championnat saoudien jouent avec leurs sélections, sauf lui.

H.M.