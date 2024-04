FMPS : 14 entreprises marocaines primées par le label « Société Sportive »

La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) a organisé, à Casablanca, une cérémonie de remise des trophées du Label « Société Sportive » à la première génération des entreprises bénéficiaires de cette distinction.

Cette cérémonie a été présidée par Mehdi Sekkouri Alaoui, président de la FMPS, et Youssef Boujlid, président de la commission « Sport en Entreprise », en présence de dirigeants d’entreprises et de personnalités de l’écosystème sportif marocain.

Ainsi le Label « Société Sportive » a été décerné à 14 entreprises, en reconnaissance de leurs engagements et des actions réalisées en matière de développement et de promotion de la pratique physique et sportive en milieu professionnel.

Le Label « Société Sportive » a été attribué à Axa Assurance, Banque Centrale Populaire, Capgemini, Foundever, Inetum, Intelcia, Majorel Africa, Pharma 5, Safran Electrical & Power, Sanofi Aventis, Sanlam, Société Royale d’Encouragement du Cheval, Sofac et TotalEnergies.





Les entreprises candidates au Label « Société Sportive » ont été évaluées sur la base d’un certain nombre de critères : Organisation d’évènements sportifs pour les collaborateurs, aménagement ou mise à disposition d’infrastructure sportives, campagnes de sensibilisation, participation au financement aux droits d’accès aux salles de sport etc.

« Ce label se veut un véritable tournant dans le promotion de la pratique de l’activité physique en milieu professionnel au Maroc. Il a pour objectif de rendre hommage à des dirigeants qui ont pris le parti d’utiliser le sport pour le bien-être de leurs collaborateurs permettant ainsi à leurs entreprises d’améliorer leurs performances. Cette initiative devrait montrer la voie à de nombreux autres dirigeants et faire en sorte que le sport intègre la culture de leurs entreprises », a déclaré Mehdi Sekkouri Alaoui, Président de la FMPS.

« L’objectif du Label ‘Société Sportive’ initié par la Commission Sport en Entreprise de la FMPS est de mettre en lumière de belles initiatives dans le domaine et de donner envie d’adopter le sport comme outil de management. Le sport devrait être considéré comme un véritable levier d’amélioration de la performance et comme un vecteur de bien-être dans le milieu professionnel au Maroc », a pour sa part indiqué Youssef Boujlid, SG de le FMPS & Président de la commission « Sport en entreprise ».