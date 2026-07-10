Mohamed Ouahbi explique ses choix après l’élimination du Maroc

L’aventure des Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2026 s’est arrêtée aux portes du dernier carré. Battu par la France (2-0) en quarts de finale, le Maroc quitte la compétition avec des regrets. En conférence de presse, le sélectionneur Mohamed Ouahbi est revenu sur la prestation de son équipe, ses choix tactiques et les circonstances qui ont conduit à l’élimination.

S’il a salué le parcours de ses joueurs, le technicien marocain n’a pas caché sa frustration. « Nous remercions tous ceux qui ont apprécié notre parcours, mais nous sommes forcément déçus. Notre objectif était de poursuivre l’aventure et d’aller le plus loin possible », a-t-il déclaré.

Mohamed Ouahbi a reconnu que la première période avait été particulièrement compliquée face à une équipe de France qui a rapidement pris le contrôle des débats.

« La première mi-temps a été très difficile. Les Français ont imposé leur jeu avec le ballon et nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment sur les côtés. Lorsque nous récupérions la balle, nous n’avons pas su exploiter correctement les transitions offensives ni créer suffisamment d’espaces », a-t-il analysé.

Le sélectionneur marocain a également expliqué pourquoi il n’avait procédé à aucun changement au retour des vestiaires, alors que son équipe était en difficulté.

« J’avais envisagé d’effectuer quelques changements à la mi-temps. Mais après avoir échangé avec les joueurs, ils m’ont assuré qu’ils se sentaient bien et qu’ils étaient capables de poursuivre la rencontre », a confié Ouahbi.

Selon lui, les ajustements opérés sur le plan tactique ont permis au Maroc de revenir avec de meilleures intentions après la pause.

« Nous avons abordé la seconde période dans de meilleures conditions. Nous avons réussi à trouver davantage de profondeur et nous avons mieux maîtrisé le ballon », a-t-il expliqué.

Mohamed Ouahbi a enfin dévoilé le plan de jeu imaginé pour contrarier les Bleus.

« Notre idée était de conserver davantage le ballon. Nous avions préparé l’équipe à défendre aussi bien en bloc bas qu’en pressing haut, avec la capacité d’adapter notre approche en fonction des moments du match. Nous espérions rester à 0-0 le plus longtemps possible afin de voir comment la France réagirait dans ce contexte. »

Malgré l’élimination, le sélectionneur marocain a tenu à rappeler que ce parcours confirme les progrès réalisés par les Lions de l’Atlas, désormais installés parmi les sélections les plus compétitives de la scène internationale.

D.Y