France-Maroc : la presse marocaine salue un parcours historique malgré l’élimination des Lions de l’Atlas

L’aventure des Lions de l’Atlas s’est arrêtée en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite face à la France (2-0). Malgré cette élimination, la presse marocaine s’accorde à saluer le parcours remarquable de la sélection de Mohamed Ouahbi, tout en dressant un bilan lucide d’une rencontre où les Bleus ont fait parler leur réalisme.

Pour Le Matin, cette campagne mondiale confirme définitivement le nouveau statut du football marocain sur la scène internationale. « Le Maroc quitte la compétition avec les honneurs, au terme d’une campagne qui confirme son rang parmi les grandes nations du football mondial », écrit le quotidien. Le journal estime également que « l’aventure laissera une nouvelle empreinte dans l’histoire du football marocain », rappelant que les Lions de l’Atlas ont fait preuve de « solidité, d’engagement et de leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections de la planète ».

Le quotidien souligne surtout que quatre ans après l’épopée historique du Mondial qatari, cette performance démontre que le Maroc s’est durablement installé parmi les meilleures nations du football mondial. « Quatre ans après leur épopée historique au Qatar, les Lions de l’Atlas confirment que leur présence parmi les meilleures sélections mondiales n’a plus rien d’un exploit isolé », affirme Le Matin.

Du côté d’Alakhbar, le constat est également positif malgré l’élimination. Le journal salue « une prestation honorable et compétitive malgré l’écart de niveau » face à une équipe de France plus expérimentée. Selon le quotidien, « malgré son élimination en quarts de finale, la performance de l’équipe nationale marocaine dans cette édition de la Coupe du monde est considérée comme un exploit historique ».

À l’inverse, Al Massae se montre beaucoup plus critique envers la prestation des Lions de l’Atlas. Le journal pointe notamment les nombreuses erreurs individuelles qui, selon lui, ont empêché le Maroc de développer son jeu. « Des erreurs individuelles ont anéanti toute tentative de construction du jeu, et Achraf Hakimi était loin de son niveau habituel, ne parvenant pas à apporter sa contribution habituelle sur le flanc droit », analyse le quotidien.

Le journal va même plus loin dans son jugement, estimant que « l’équipe nationale marocaine est apparue méconnaissable par rapport à ses matchs précédents, soulevant de nombreuses questions quant à cet échec surprenant ». Une prestation que le média qualifie sans détour « d’équipe fantôme ».

De son côté, Le360 Sport préfère retenir le parcours d’ensemble plutôt que cette élimination. Le média rappelle que les hommes de Mohamed Ouahbi avaient impressionné tout au long de la compétition avant de tomber sur une sélection française particulièrement efficace. « Jusqu’ici impressionnants par la qualité de leur jeu et leurs performances, les hommes de Mohamed Ouahbi sont cette fois tombés sur une équipe de France solide, réaliste et plus efficace dans les moments décisifs », écrit-il.

Le360 Sport insiste également sur la portée historique de ce parcours, rappelant que le Maroc était « la seule nation africaine et arabe à avoir atteint les quarts de finale » de cette Coupe du monde. « La sélection marocaine n’a pas à rougir de son élimination face à l’une des meilleures équipes de la planète », estime le média.

Si « cette sortie laissera un goût amer », conclut Le360 Sport, le média préfère voir plus loin. Pour lui, cette génération a une nouvelle fois démontré que le football marocain appartient désormais au plus haut niveau mondial. « L’histoire est loin d’être terminée », affirme-t-il, laissant entrevoir de nouvelles ambitions pour les Lions de l’Atlas lors des prochaines grandes échéances internationales notamment la coupe du monde 2030.

D.Y