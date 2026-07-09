Maroc-France : l’ambassade du Maroc à Washington adresse des consignes aux supporters

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et la France, l’ambassade du Royaume du Maroc à Washington a publié une série de recommandations à l’attention des supporters marocains qui feront le déplacement à Boston pour soutenir les Lions de l’Atlas.

La représentation diplomatique appelle les supporters à respecter les règles en vigueur concernant l’accès au Gillette Stadium, notamment en ce qui concerne les drapeaux et les banderoles. Elle précise que les dimensions autorisées ne doivent pas dépasser 2 mètres sur 1,5 mètre, conformément au règlement du stade. L’introduction de tout matériau inflammable ou objet interdit est également strictement prohibée.

L’ambassade recommande par ailleurs aux supporters de privilégier, dans la mesure du possible, les transports en commun pour se rendre au stade. Elle rappelle que les trains circuleront jusqu’à 2 heures du matin et que des Bus Express seront spécialement mis en service le jour de la rencontre afin de faciliter les déplacements.

Elle précise également que les trains partiront 30 minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre le Maroc et la France, afin de permettre un retour fluide des supporters tout en limitant les perturbations de la circulation.

Enfin, l’ambassade invite les supporters à rejoindre le Gillette Stadium suffisamment tôt. Située à environ une heure et demie du centre-ville de Boston, l’enceinte devrait connaître une forte affluence avant et après la rencontre, avec des risques importants d’embouteillages.

D.Y