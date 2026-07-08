France-Maroc : accrochage entre Deschamps et des journalistes marocains

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À la veille du très attendu quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et la France, la conférence de presse de Didier Deschamps a connu une fin particulièrement tendue, mercredi à Foxborough, près de Boston.

Alors que le sélectionneur français s’apprêtait à quitter la salle, plusieurs journalistes marocains ont exprimé leur mécontentement, estimant ne pas avoir suffisamment eu la possibilité d’interroger le technicien des Bleus.

L’un d’eux a notamment protesté contre la répartition de la parole durant la conférence, soulignant que les représentants des médias marocains n’avaient obtenu que très peu de questions malgré leurs nombreuses sollicitations. Un autre journaliste a rappelé qu’il s’agissait d’une conférence organisée dans le cadre de la FIFA, regrettant que la parole ait été principalement accordée aux médias français.

Interpellé, Didier Deschamps a tenté de justifier la situation en évoquant ses contraintes de temps et ses obligations liées à la préparation de la rencontre. Le sélectionneur français a également fait remarquer qu’il lui était impossible de répondre à l’ensemble des journalistes présents lorsque plusieurs dizaines de mains se levaient simultanément.

Face à l’insistance des journalistes marocains, une ultime question a finalement été accordée. Celle-ci concernait l’ambiance particulièrement joyeuse observée lors des entraînements des Bleus et une éventuelle euphorie au sein du groupe français avant d’affronter les Lions de l’Atlas.

Une hypothèse immédiatement rejetée par Deschamps. « Non, non, non », a-t-il réagi, assurant que la bonne humeur affichée par ses joueurs ne traduisait aucun excès de confiance.

H.M