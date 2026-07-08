Deschamps: « Le Maroc fait désormais partie des meilleures sélections du monde »

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a salué, mercredi à Boston, la qualité de la sélection marocaine, affirmant que sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde n’avait « rien d’un hasard ».

En conférence de presse à la veille de cette confrontation comptant pour les quarts du Mondial 2026, Deschamps a estimé que la prestation du Maroc face au Canada confirmait « le très haut niveau » des Lions de l’Atlas.

« Le Maroc confirme que c’est une très grande équipe », a-t-il déclaré, soulignant que la présence de la sélection marocaine en quarts de finale est le fruit de sa qualité et de sa régularité, et non d’un concours de circonstances.

Le technicien français a rappelé que le parcours du Maroc s’inscrit dans la continuité des performances réalisées ces dernières années, évoquant notamment la demi-finale atteinte lors de la précédente Coupe du monde. Selon lui, le Maroc fait désormais partie des meilleures sélections de la planète.

Didier Deschamps a également relevé que les joueurs des deux équipes se connaissent bien, indiquant que les internationaux marocains évoluant dans les grands championnats européens connaissent les joueurs français, et inversement.

Le sélectionneur des Bleus a insisté sur le fait que son équipe s’attend à une rencontre particulièrement difficile face à une formation marocaine capable de défendre avec beaucoup de discipline, tout en se montrant dangereuse en transition grâce à des joueurs de très haut niveau.

D.Y