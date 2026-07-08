La FIFA rejette le recours de la France, le carton d’Olise maintenu

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Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps à la veille du choc contre le Maroc. La FIFA a refusé d’annuler le carton jaune reçu par Michael Olise lors du huitième de finale face au Paraguay. Le milieu offensif français abordera ainsi le quart de finale avec le risque de manquer une éventuelle demi-finale en cas de nouvel avertissement.

Selon les informations du Parisien, l’instance internationale a confirmé la sanction, ce qui signifie que le milieu offensif des Bleus abordera la rencontre face aux Lions de l’Atlas sous la menace d’une suspension.

Auteur d’un excellent début de tournoi avec cinq passes décisives, Michael Olise devra faire preuve d’une grande maîtrise jeudi. En cas de nouvel avertissement face au Maroc, il serait automatiquement suspendu pour une éventuelle demi-finale contre le vainqueur du duel entre le Portugal et l’Espagne.

Le joueur du Bayern Munich n’est toutefois pas le seul Français dans cette situation. Deux autres cadres de Didier Deschamps, Bradley Barcola et Manu Koné, évolueront eux aussi avec un carton jaune au compteur. Un nouvel avertissement les priverait également d’une éventuelle demi-finale.

Didier Deschamps devra donc composer avec cette donnée disciplinaire dans une rencontre où chaque duel comptera. Cette situation pourrait offrir un léger avantage au Maroc, les joueurs français sous la menace d’une suspension étant susceptibles d’aborder certains duels avec davantage de prudence afin d’éviter un nouvel avertissement.

D.Y