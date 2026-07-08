Amir Abdou : « Le Maroc abordera le match contre la France avec plus de confiance et d’expérience qu’en 2022 »

À l’approche du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et la France, le sélectionneur du Burkina Faso, Amir Abdou, estime que cette affiche sera l’une des plus belles de ce stade de la compétition.

Dans un entretien accordé à Le Site Info Sport, le technicien franco-comorien considère que l’équipe de France part avec un léger avantage grâce à la profondeur de son effectif et à l’expérience de ses joueurs. Il souligne toutefois que les Lions de l’Atlas disposent aujourd’hui de solides arguments pour bousculer les pronostics.

« Le contexte est très différent de celui de 2022 »

Interrogé sur cette confrontation très attendue, Amir Abdou estime que le quart de finale entre le Maroc et la France promet un spectacle de haut niveau.

« Je pense que ce sera, sans exagération, l’un des plus beaux quarts de finale de cette Coupe du monde. Les supporters attendent cette rencontre avec beaucoup d’impatience », a-t-il déclaré.

S’il reconnaît que beaucoup feront le parallèle avec la demi-finale du Mondial 2022, le technicien insiste sur le fait que la situation a profondément évolué.

« Le contexte est complètement différent. L’équipe du Maroc a beaucoup changé et son effectif a évolué. Surtout, elle abordera ce match avec davantage d’expérience et une confiance acquise au fil de son parcours. »

Malgré cela, Amir Abdou considère toujours la France comme la principale favorite au sacre mondial, ce qui lui confère, selon lui, un léger statut de favorite pour cette rencontre.

Les détails feront la différence

Pour l’ancien sélectionneur de la Mauritanie, la gestion de la pression sera déterminante dans un match à élimination directe.

« Nous parlons d’un quart de finale où la moindre erreur peut être fatale. Un coup de pied arrêté ou une erreur défensive peut suffire à faire basculer la rencontre », explique-t-il.

Il rappelle également que les deux équipes ont souffert lors des huitièmes de finale. « Le Canada a posé de réels problèmes au Maroc, tandis que la France a dû livrer une bataille difficile contre le Paraguay. Je m’attends donc à un match extrêmement équilibré. »

Mbappé, Hakimi et la bataille du milieu

Amir Abdou estime que les individualités pourraient jouer un rôle déterminant.

« Des joueurs comme Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi peuvent faire la différence à tout moment. La bataille du milieu de terrain sera également essentielle, tout comme le duel tactique entre les deux entraîneurs. »

Le technicien salue également les progrès réalisés par la sélection marocaine.

« Les Lions de l’Atlas ont démontré qu’ils étaient devenus une équipe très solide défensivement. En revanche, la France devra éviter de se découvrir offensivement, car le Maroc sait parfaitement exploiter les espaces laissés par son adversaire. »

« Un léger avantage pour la France »

Invité à livrer son pronostic, Amir Abdou reste prudent.

« Je ne suis pas un grand amateur des pronostics. Mais si je devais en faire un, j’accorderais un très léger avantage à la France, uniquement en raison de la richesse de son effectif et de l’expérience de ses joueurs dans les grands rendez-vous. »

Avant de conclure : « Je m’attends à un match très équilibré, dans lequel tous les scénarios restent possibles. »

D.Y