Maroc-France : les Lions de l’Atlas retrouvent leur maillot rouge

Le décor est planté pour le très attendu quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et la France, prévu ce jeudi au Gillette Stadium de Boston. À quelques heures du coup d’envoi, la FIFA a validé les tenues officielles que porteront les deux sélections pour cette affiche à fort enjeu.

Selon les informations du quotidien L’Équipe, les Lions de l’Atlas évolueront avec leur traditionnel maillot rouge, accompagné d’un short vert et de chaussettes rouges. Une première depuis le début de la phase à élimination directe, au cours de laquelle les hommes de Mohammed Ouhadi avaient porté leur tenue extérieure blanche.

Au-delà du simple choix vestimentaire, ce retour aux couleurs historiques revêt une forte portée symbolique. Le rouge, associé aux plus grandes performances de la sélection marocaine, incarne l’identité des Lions de l’Atlas et leur volonté d’aborder ce rendez-vous décisif avec leurs couleurs emblématiques.

De son côté, l’équipe de France a fait un choix plus inattendu. Toujours selon L’Équipe, les Bleus délaisseront leur traditionnel maillot bleu pour évoluer avec leur tenue extérieure vert menthe. Un choix qui contraste avec les habitudes de la sélection française et qui apportera une touche d’originalité à cette confrontation entre deux des grandes attractions de ce Mondial 2026.

Le Maroc et la France croiseront donc le fer ce jeudi au Gillette Stadium de Boston pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi de cette affiche est programmé à 21h00.

D.Y