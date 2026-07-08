France-Maroc : polémique autour de l’arbitre

Plusieurs médias français ont vivement réagi à la désignation par la FIFA de l’équipe arbitrale chargée de diriger le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, prévu ce jeudi.

Le quotidien espagnol AS a notamment relayé les réactions de la presse française après la nomination de l’arbitre argentin Facundo Tello, qui sera assisté de ses compatriotes.

Selon RMC Sport, le choix d’un corps arbitral entièrement argentin, de l’arbitre central jusqu’au deuxième assistant vidéo (VAR), suscite des interrogations. Le média rappelle que la FIFA a souvent privilégié, lors de ses précédentes désignations, une répartition entre deux nationalités différentes, avec les arbitres de terrain d’un pays et les officiels du VAR d’un autre.

Toujours selon RMC Sport, cette désignation intervient dans un contexte où certaines décisions arbitrales prises durant cette édition de la Coupe du monde ont déjà alimenté les débats, notamment à l’occasion de la rencontre entre les États-Unis et la Belgique. Le média estime que cette situation peut susciter des interrogations chez les observateurs français.

D’autres médias français ont également exprimé leur étonnement face à cette désignation, alimentant ainsi le débat autour de l’arbitrage avant cette affiche très attendue.

Le Maroc et la France croiseront le fer ce jeudi au Gillette Stadium de Boston, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi de cette affiche sera donné à 21h00.

D.Y