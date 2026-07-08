Maroc-France : les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation sous la pluie

À moins deux jours du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France, les Lions de l’Atlas poursuivent sereinement leur montée en puissance. La sélection marocaine a effectué, ce mardi en fin de journée, sa deuxième séance d’entraînement au Revolution Stadium de Boston, où elle peaufine les derniers détails avant ce rendez-vous décisif.

Malgré une pluie continue, la séance s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le staff technique a pu mettre en œuvre le programme de préparation prévu, avec un travail axé sur les derniers réglages tactiques et physiques avant d’affronter les Bleus.

Conformément au protocole établi par la FIFA, les quinze premières minutes de l’entraînement étaient accessibles aux médias accrédités. La séance s’est ensuite poursuivie à huis clos, permettant au sélectionneur et à son staff de travailler en toute discrétion sur les derniers ajustements.

Les Lions de l’Atlas disposeront encore de quelques séances pour finaliser leur préparation avant de défier l’équipe de France, ce jeudi, avec une place en demi-finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en ligne de mire.

D.Y