Le Maroc, dernier espoir de l’Afrique et du monde arabe au Mondial

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lions de l’Atlas sont de nouveau au rendez-vous des quarts de finale du Mondial 2026, devenant une fois encore le seul représentant de l’Afrique et du monde arabe parmi les huit meilleures sélections du Monde.

Quatre ans après avoir écrit la plus belle page de l’histoire du football africain et arabe en atteignant les demi-finales en 2022, le Maroc confirme que son exploit n’avait rien d’un hasard.

Dans un tournoi où les grandes nations sont tombées les unes après les autres, le Maroc continue de porter les espoirs de tout un continent. Chaque victoire des hommes de Mohamed Ouahbi incarne une fierté partagée par des millions de supporters africains et arabes.

Cette constance au plus haut niveau est le fruit d’un projet mûrement construit. L’Académie Mohammed VI de football est devenue le symbole d’une vision qui privilégie le travail de fond à la recherche de résultats.

Elle a permis l’émergence d’une génération de joueurs techniquement accomplis, mentalement solides et habitués aux exigences du très haut niveau.

Autour de cette académie, la Fédération Royale Marocaine de Football a mis en place une stratégie globale basée sur la formation, la modernisation des infrastructures et la détection des talents, aussi bien au Maroc qu’au sein de la diaspora. Ce modèle, salué bien au-delà des frontières du Maroc, commence aujourd’hui à produire ses effets de manière durable.

La jeunesse constitue le principal moteur de cette réussite. Des joueurs comme Ayyoub Bouaddi, Gessime Yassine ou encore Chamseddine Talbi illustrent cette nouvelle vague capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde sans complexe. Ils évoluent aux côtés de cadres confirmés tels qu’Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Noussair Mazraoui ou Brahim Diaz, offrant un équilibre idéal entre expérience et fraîcheur.

Le Maroc récolte aujourd’hui les fruits d’une politique de formation ambitieuse qui s’inscrit dans le temps. Plus qu’une qualification, cette présence en quarts de finale confirme que le football marocain s’est durablement installé parmi les grandes nations de la planète.

Le rêve continue désormais avec la conviction que cette génération peut encore repousser les limites. Après avoir ouvert la voie en 2022, les Lions de l’Atlas veulent prouver en 2026 que leur place parmi l’élite mondiale est devenue une nouvelle réalité.

S.L.