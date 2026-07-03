Botola: le suspense reste entier avant la dernière journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le titre de la Botola Pro D1 « Inwi » de football est resté en suspens jusqu’à la dernière journée entre les équipes du peloton de tête, tandis que l’Olympic Safi a été relégué en deuxième division, à l’issue de la 29e journée disputée jeudi.

Le Maghreb Fès a maintenu sa place de leader avec 56 unités suite à son match nul à l’extérieur face au Kawkab Marrakech (0-0), profitant de la défaite de son dauphin, l’AS FAR (54 pts), sur la pelouse du COD Meknès par 3 buts à 2.

Malgré leur nul vierge, les « Tigres jaunes » restent dans une position relativement confortable avant l’ultime journée, puisqu’ils sont à deux longueurs des Militaires, tandis que le Kawkab Marrakech a porté son total à 35 unités.

L’AS FAR a été rejointe en 2e position par la Renaissance Berkane, qui a relancé ses chances après sa victoire 2 à 0 face au Wydad Casablanca qui occupe la 5e place avec 43 points.

L’autre équipe de Casablanca, le Raja (4e, 53 pts) reste tout près du peloton de tête après sa victoire contre le Hassania Agadir (2-0), préservant ainsi ses chances dans la course au titre avant la dernière journée, tandis que l’équipe du Souss stagne à la 11e place (32 pts).

Le Difaâ El Jadida a porté son total à 40 points à la 6e position après son match nul (2-2) face à l’Union Yaacoub El Mansour (15e, 27 pts) qui reste sous la menace de la relégation.

La Renaissance Zemamra (11e, 32 pts) et le FUS Rabat (7e, 37) se sont quittés sur un match nul (1-1), tandis que l’Union Touarga (14e, 28 pts) a décroché une précieuse victoire face à l’Ittihad Tanger (8e, 36 pts) sur le score de 1 but à 0.

En bas du tableau, l’Olympique Dcheira (13e, 30 pts) et l’Olympic Safi (22 pts) se sont quittés dos à dos (1-1), un match nul qui a officiellement envoyé l’équipe de Abda en deuxième division.

S.L.