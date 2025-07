FC Barcelone : Marc Ter Stegen se fera opérer du dos et manquera trois mois

Le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, va subir une opération du dos après avoir souffert de douleurs persistantes et sera éloigné des terrains pendant trois mois, a-t-il annoncé.

« Aujourd’hui est un jour difficile pour moi. Physiquement et athlétiquement, je me sens en très bonne forme, même si je continue malheureusement à ressentir des douleurs », a écrit international allemand sur ses réseaux sociaux.

« Après de longues discussions avec le staff médical du FC Barcelone et des spécialistes externes, il est apparu que la solution la plus rapide et la plus sûre pour une guérison complète était une intervention chirurgicale au dos », a-t-il précisé.

Ce nouvel arrêt constitue un nouveau coup dur pour le gardien de 33 ans, qui n’avait retrouvé la compétition qu’en fin de saison dernière après sept mois d’absence consécutifs à une opération du genou.

Ter Stegen ne semble plus entrer dans les plans de l’entraîneur Hansi Flick, son compatriote, récemment nommé à la tête des Blaugranas. Cette nouvelle blessure assombrit davantage son avenir au sein du club catalan.

Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a d’ailleurs anticipé la situation en recrutant Joan García (24 ans), en provenance de l’Espanyol Barcelone, lors du mercato estival. Ce dernier est pressenti pour devenir le nouveau numéro un dans les cages barcelonaises. Il sera épaulé par le vétéran polonais Wojciech Szczęsny (35 ans), qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027.