Nouvelle polémique autour de Lamine Yamal : sa fête d’anniversaire fait scandale (VIDEO)

Ce qui devait être une célébration privée s’est transformé en polémique nationale. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, célébrant ses 18 ans, fait l’objet de vives critiques après les révélations sur le déroulement de sa fête d’anniversaire.

Organisée dans un lieu privé à Barcelone, la soirée réunissait plus de 200 invités triés sur le volet. L’événement a été marqué par une ambiance luxueuse, des performances artistiques et des cadeaux prestigieux, dont un collier à l’effigie du joueur, estimé à 400 000 euros. Les téléphones portables étaient interdits à l’entrée afin de préserver la confidentialité de la soirée.

Mais la fête a rapidement dérapé sur le plan médiatique. Selon plusieurs sources, des personnes atteintes de nanisme auraient été embauchées pour « divertir » les convives, ce qui a provoqué une vague d’indignation dans l’opinion publique et auprès d’associations de défense des droits des personnes handicapées.

L’ADEE réagit

L’ADEE (Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies) a dénoncé ce qu’elle qualifie de « traitement humiliant », estimant que ces pratiques contribuent à la « déshumanisation et la cosification » des personnes concernées. L’association a annoncé son intention de porter plainte et réclame une application stricte des lois espagnoles contre les discriminations.

Face à l’ampleur de la polémique, le Ministère espagnol des Droits sociaux a saisi le Défenseur du peuple et a ouvert une enquête administrative pour vérifier si la législation sur les droits des personnes handicapées a été violée. Des sanctions pourraient atteindre 1 million d’euros, selon les nouvelles dispositions en discussion au Parlement.

Dans une tentative d’apaisement, un artiste atteint de nanisme ayant participé à la fête a publiquement défendu l’événement. « Personne ne nous a manqué de respect. Nous faisons notre travail, et nous demandons juste à pouvoir l’exercer en paix », a-t-il déclaré à la presse espagnole.

Resté silencieux dans un premier temps, Lamine Yamal a finalement réagi via une publication Instagram où il partage une vidéo d’une minute de la soirée, sans faire mention directe des accusations. Le message qui accompagne la vidéo, « Juste une minute, profitez-en », semble vouloir recentrer l’attention sur l’aspect festif de l’événement.

Mais cette communication minimaliste peine à calmer les esprits. Sur les réseaux sociaux comme dans la sphère politique, le débat fait rage. Entre défense de la liberté individuelle et dénonciation d’un manque d’éthique, l’affaire Yamal dépasse désormais le simple cadre sportif.