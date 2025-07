Basket: les deux équipes seniors de l’Alliance Sportive Casablanca rejoignent l’élite

Née en 2021 au sein du club historique La Rabita, l’Alliance Sportive Casablanca section basketball réalise en 2025 un exploit rare dans l’histoire du sport national : la montée simultanée en division excellence de ses deux équipes seniors, féminine et masculine.

Un aboutissement exceptionnel, fruit de la vision ambitieuse et inclusive d’un club pas comme les autres. En l’espace de seulement quatre ans, l’Alliance s’est imposée comme l’un des clubs les plus structurés et les plus prometteurs du paysage sportif marocain, avec une gouvernance jeune, compétente et résolument tournée vers l’avenir. Sous la présidence d’Amine Guerss, le comité directeur a su allier rigueur, innovation et passion pour faire du club un modèle d’organisation et de performance.

Un modèle sportif engagé pour la jeunesse et la parité

L’Alliance Sportive Casablanca ne se contente pas de briller sur le parquet. Dès sa création, le club a fait le choix de l’équité entre les genres, avec une parité totale dans toutes ses sections. Cette approche inclusive est aujourd’hui une marque de fabrique qui inspire et attire de plus en plus de jeunes talents.

Avec plus de 500 membres, l’Alliance est également le premier club de basketball au Maroc à avoir lancé un dispositif Sport-Études, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, permettant aux jeunes athlètes de concilier ambitions sportives et excellence académique. Un modèle novateur qui répond aux aspirations d’une nouvelle génération.

Un rayonnement national… et continental

L’ambition de l’Alliance dépasse les frontières. En 2024, le club a été le premier au Maroc à être mandaté par FIBA pour organiser le tournoi international QUEST, véritable messe du basketball 3×3 en Afrique. Une reconnaissance du sérieux et de la crédibilité de sa structure, capable d’orchestrer des événements de très haut niveau.

Une ambition claire : refaire de Casablanca une capitale du basketball

Avec l’accession de ses deux équipes fanion à l’élite nationale, l’Alliance entre dans une nouvelle ère. Le club veut aujourd’hui franchir un cap : développer un centre de formation d’excellence, professionnaliser ses structures et attirer des partenaires visionnaires prêts à investir dans un projet solide, porteur de valeurs et ancré dans la réalité sociale marocaine.