Omar Aït Chitachen et Kawtar Kahmaz s’imposent sur les 15 km de Bouskoura

Les athlètes Omar Aït Chitachen et Kawtar Kahmaz ont remporté respectivement les épreuves masculine et féminine de la 11ème édition de la course 15 km de Bouskoura, disputée dimanche, avec la participation de plus de 10.000 coureurs.

Aït Chitachen s’est imposé dans cette course organisée par l’association Planet Sport Runners, en parcourant la distance en 44 minutes et 6 secondes, devant Yassine El Allami, deuxième avec un temps de 44 minutes et 55 secondes, et Mohamed El Ghazouani, troisième en 45 minutes et 21 secondes.

Dans l’épreuve féminine, Kahmaz a remporté la victoire en franchissant la ligne d’arrivée en 51 minutes et 28 secondes, suivie de Rkia El Mokim (51 min 33 s) et de Fatima El Oufir (51 min 39 s).

Dans une déclaration à la MAP, Omar Aït Chitachen a exprimé sa joie de remporter cette compétition, soulignant qu’il a su prendre l’initiative dès le départ et maîtriser une course difficile, marquée par une forte concurrence.

Kawtar Kahmaz a également exprimé sa joie, saluant les conditions d’organisation, la forte participation et le niveau élevé de la compétition.

Pour sa part, le directeur de la course, Abdelrazak Haidi, s’est félicité de la forte affluence des participants, professionnels et amateurs, mettant en avant le bon déroulement de l’événement grâce à une organisation rigoureuse.

Cette course internationale de Bouskoura, a-t-il indiqué, se veut un modèle en matière de respect de l’environnement, de préservation de la nature et d’encouragement des initiatives écologiques citoyennes à travers la pratique sportive.

Et d’ajouter que cette manifestation sportive constitue une opportunité pour sensibiliser les participants à ces valeurs essentielles, à travers un parcours unique traversant la forêt de Bouskoura, accompagné d’initiatives pour la protection de l’environnement.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, ainsi que de plusieurs personnalités du monde sportif.