Rota’Run, une course caritative prévue le 2 février à la forêt de Bouskoura

Le Rotaract Club Hippocrate de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca a le plaisir

d’annoncer la 1ère édition de la Rota’Run, une course caritative prévue le dimanche 2 février 2025 à la forêt de Bouskoura.

Cet événement sportif et solidaire vise à collecter des fonds qui serviront à financer une caravane médicohumanitaire et la rénovation d’une école dans la région d’Al Haouz, contribuant ainsi à impact positif et durable sur la communauté.

La Rota’Run propose deux parcours adaptés à tous les niveaux :

Une course de 5 kilomètres : accessible aux débutants et coureurs occasionnels.

Une course de 10 kilomètres : idéale pour les passionnés de sport et amateurs de défis.

Au delà du défi sportif, la Rota’Run vous permet de devenir un coureur engagé, où chaque foulée fait de vous un acteur d’un projet humanitaire concret qui aura un impact positif sur les communautés d’Al Haouz.

Informations pratiques :

Date : Dimanche 2 février 2025

Accueil des participants: 9h

Lieu : Entrée principale de la forêt de Bouskoura

Frais d’inscription : 200 dirhams

Inscriptions : Ouvertes sur ticket.ma, en 2 étapes:

1- Achat du ticket sur ticket.ma

2- Remplissage du formulaire google.forms disponible dans la description du site ticket.ma ou sur notre page Instagram @rchippocrate

Récupération des dossards: au niveau de la salle de sport Fitness Park- Racine le 31 janvier et le 1er février, muni de la CIN.

Des points de ravitaillement ( eau, collation) seront situés sur le parcours pour garantir le confort des

participants. La sécurité des participants est une priorité : une ambulance médicalisée et des auxiliaires des forces de l’ordre seront présentes sur place. En parallèle, des animations dynamiques accompagneront les coureurs, notamment une animation musicale par un DJ et des séances d’échauffement et d’étirement dirigées par des coachs professionnels.

La Rota’Run est une occasion unique de mettre en lumière des actions solidaires et de célébrer l’engagement collectif.