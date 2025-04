Anas Zniti de retour au Raja ? Le vrai du faux

Plusieurs rumeurs circulent récemment selon lesquelles Anas Zniti pourrait retourner au Raja de Casablanca lors du prochain mercato. Après une expérience jugée décevante à Al Wasl, le gardien de but pourrait plier bagage dès la prochaine fenêtre de transferts et quitter le club.

Selon une source responsable de Le Site info, un retour de Zniti chez les Verts n’est pas envisageable, soulignant que «son retour n’est pas à l’ordre du jour». «Zniti a signé un parcours exceptionnel avec le Raja et gravé son nom en lettres d’or dans l’histoire du club. Mais son aventure chez les Verts est définitivement terminée», assure notre source. Et d’ajouter que les dirigeants sont satisfaits du rendement de Mehdi El Harrar, le portier actuel des Verts.

A noter qu’Anas Zniti chercherait à rejoindre un nouveau club de Botola, dans le but de relancer sa carrière. Depuis son arrivée aux Emirats Arabes Unis, le gardien de but peine à s’adapter et ses prestations ne sont pas à la hauteur des attentes du public. Les supporters et les observateurs commencent d’ailleurs à s’interroger sur son adaptation et son avenir au sein de l’effectif. La pression monte pour Zniti, qui devra redoubler d’efforts afin de retrouver son meilleur niveau et prouver qu’il mérite sa place à Al Wasl.

N.M.