Wydad-Raja: grande mobilisation des autorités

Les autorités de Casablanca sont mobilisées depuis les premières heures de ce samedi pour assurer le bon déroulement du derby Wydad-Raja.

Vendredi soir, de nombreux barrages de police ont été mis en place au niveau des principales artères menant vers le stade afin de prévenir tout débordement.

Ce derby, qui marque également la réouverture officielle du complexe Mohammed V après plus d’un an et demi de travaux de rénovation, est en effet placé sous haute surveillance, d’autant plus qu’il attirera l’attention de la CAF, des médias nationaux et étrangers.

Rappelons que le derby de Casablanca entre le Wydad et le Raja, prévu ce samedi sera l’attraction de la 26è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, qui reprend ses droits ce week-end après un arrêt de presque un mois.

Si la Renaissance de Berkane (RSB) s’est assurée le titre de championne, le premier de son histoire, le suspense est toujours de mise, en particulier pour les clubs aspirant décrocher une place qualificative aux compétitions africaines, à savoir la ligue des Champions et la Coupe de la CAF.

Le derby WAC/Raja sera ainsi doublement à l’affiche, car il se tiendra au complexe sportif Mohammed V, qui sera ouvert à cette occasion après avoir subi des travaux de rénovation.

Certes, l’organisation de ce choc dans l’emblématique « Donor » rendra ses lettres de noblesse à ce derby qui a attiré, au fil des années, des milliers de férus des deux clubs mythiques de la métropole et qui a toujours réservé son lot de suspense et de sensation.

Cette année, les deux clubs sont sortis bredouille sur tous les fronts, alors que leur dernière déroute reste une élimination inattendue en huitièmes de finale de la Coupe du Trône. Ils tenteront, coûte que coûte, d’engranger les trois points en jeu afin de se hisser au classement et espérer disputer les coupes africaines la saison prochaine.

Si le WAC pointe à la 3è place avec 43 points, à deux longueurs de l’AS FAR, dauphine, le Raja, lui, occupe la 8è position (37 pts), mais peut quand même rêver du précieux sésame.

Le coup d’envoi du derby Raja Wydad sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia HD et TNT.

H.M.