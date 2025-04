Fatih Terim intervient après la dispute entre Hamdallah et Carrasco

L’entraîneur turc Fatih Terim, coach du club saoudien d’Al-Shabab a affirmé qu’il rencontrerait les deux joueurs marocain Abderrazak Hamdallah et le belge Yannick Carrasco afin de clore le différend qui a eu lieu lors du match d’hier contre Al Khouloud, dans le cadre de la compétition de la ligue.

Hamdallah et Carrasco se sont vivement disputés pour savoir qui tirerait le penalty accordé à Carrasco, avant que l’entraîneur Terim n’intervienne et demande à Hamdallah de tirer le penalty, qu’il transforma en but.

L’entraîneur turc a minimisé la gravité de l’incident, expliquant qu’il avait déjà observé des situations similaires au cours de ses 40 années de carrière, et soulignant qu’il comprend le désir de chaque joueur de marquer, surtout que Hamdallah est en course pour le titre de meilleur buteur du championnat saoudien, tandis que Carrasco veut retrouver le chemin des filets après une longue absence.

Terim a précisé que ce genre de problème se résout en interne et qu’il discuterait avec les joueurs, assurant qu’il n’y avait pas de réel conflit entre eux.

Avec ce but, Hamdallah a porté son total à 148 buts en championnat saoudien, à seulement deux buts derrière le Syrien Omar Al Somah, attaquant d’Al-Orouba.