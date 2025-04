Wydad-Raja : un nouveau derby sans âme

Le derby de Casablanca entre le Wydad et le Raja approche à grands pas. Il se tiendra au complexe Mohammed V, ce samedi, dans le cadre de la 26e journée du championnat national.

Les groupes de supporters des deux clubs, le Wydad et le Raja, ont décidé de boycotter le match en signe de protestation contre les arrestations visant certains de leurs membres, ainsi que contre d’autres décisions qu’ils jugent inacceptables.

Selon une source citée par le site « Siteinfo », ce boycott a chamboulé les plans, puisque l’on comptait célébrer la réouverture du « Donor » (complexe Mohammed V) avec la présence des supporters, mais aussi celle de membres de la Fédération Royale Marocaine de Football, ainsi que de représentants de la Confédération Africaine de Football.

La même source a souligné que l’absence des supporters constituera un point noir dans ce derby, car l’ambiance créée par les fans est l’un des éléments les plus marquants et emblématiques du derby casablancais entre le Wydad et le Raja.

Il est à noter que le match débutera à 20h00 et marquera la réouverture du complexe Mohammed V, resté fermé pendant plusieurs mois pour cause de travaux de rénovation.