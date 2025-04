Festival du livre de Paris : entretiens bilatéraux entre Bensaid et Dati

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Bensaid, a eu, mercredi soir à Paris, des entretiens bilatéraux avec son homologue française, Mme Rachida Dati, axés sur l’examen du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine culturel suite à la signature d’un certain nombre d’accords bilatéraux entre les deux pays.

Les discussions, qui se sont déroulées au siège du ministère français de la Culture, en présence de l’ambassadeure du Maroc à Paris, Mme Samira Sitaïl, ont également porté sur le bilan des projets communs et la nécessité de les accélérer dans le contexte de la dynamique positive que connaissent les relations franco-marocaines grâce au Partenariat d’exception renforcé établi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et le président français, M. Emmanuel Macron.

Par la suite, les deux ministres ont coprésidé une réception en l’honneur de la délégation marocaine participant aux activités du Salon du livre de Paris, qui met le Maroc à l’honneur en tant qu’invité d’honneur.

Et ce, en présence d’une élite de personnalités intellectuelles, culturelles, médiatiques et politiques françaises et marocaines, M. Bensaid s’est félicité de l’initiative du Festival du livre de Paris de mettre le Maroc à l’honneur, un événement qui célèbre à la fois le livre et l’amitié franco-marocaine et qui incarne « le lien indéfectible » basé sur « la communauté des langues mais aussi sur le partage des différences et le dialogue des mémoires ».

A cet égard, le ministre considère que dans un monde en turbulence, l’amitié franco-marocaine est plus qu’un modèle, elle est l’incarnation d’un autre avenir possible : « entre les deux rives de la Méditerranée, pour dire que la mémoire et le passé ne doivent pas diviser mais rassembler ; entre l’Europe et l’Afrique, pour montrer que les enjeux démographiques et migratoires peuvent être transformés en opportunités d’investissement dans ce que nous avons de plus cher, la culture et la jeunesse; et aussi pour le reste du monde, pour montrer comment les différences, de langues, de croyances, de récits mémoriels, peuvent devenir l’occasion de création, plutôt que de conflit ».

M. Bensaid a saisi cette occasion pour mettre en avant les efforts du Maroc qui, sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a choisi la culture comme « socle de l’émergence ».

« Depuis maintenant vingt-cinq ans, notre pays s’est engagé dans un sentier exigeant, celui de la croissance dans la durabilité, du développement économique dans l’inclusion sociale, de la démocratisation dans le cadre de la consolidation des institutions et de l’élargissement de la participation, à tous les niveaux, local, régional et national », a-t-il dit, assurant que dans ce modèle marocain d’émergence, la culture est la clef : « facteur d’inclusion sociale et de consolidation des liens collectifs, vecteur de croissance économique à travers les industries culturelles et créatives, et foyer vivant de débat public et de participation citoyenne ».

Notant que la France s’associe à cette vision à travers sa volonté d’écrire «un livre en commun » avec le Maroc, le ministre conclut que cette amitié franco-marocaine « est donc une vision proposée à nos deux continents, la possibilité d’un autre récit, d’une autre configuration imaginaire, qui soit passionnée mais sereine, enracinée dans le passé mais sans ressentiment, et résolument engagée dans un futur d’amitié et de culture ».