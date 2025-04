Achraf Hakimi signe chez Under Armour !

Achraf Hakimi vient de tourner la page de sa collaboration avec Adidas pour rejoindre Under Armour, marque américaine en pleine expansion dans le football européen.

L’annonce intervient ce jeudi 3 avril, alors que le défenseur de 26 ans réalise une saison pleine avec le Paris Saint-Germain, actuellement en tête de la Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Ce transfert commercial représente un coup stratégique pour Under Armour, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché français après dix-huit mois de croissance soutenue. La marque américaine capitalise ainsi sur la popularité d’Hakimi, devenu une icône mondiale du football depuis le parcours historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Hakimi se dit « très enthousiaste »

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui correspond parfaitement à mes valeurs », a déclaré le joueur dans un communiqué officialisant ce partenariat. Hakimi portera désormais les chaussures Shadow Elite 3, dernière innovation de l’équipementier américain, et sera également l’ambassadeur de ses gammes de vêtements de performance et de lifestyle en dehors des terrains.

Cette signature s’inscrit dans une stratégie plus large de l’entreprise basée à Baltimore, qui a également recruté dans son portefeuille d’athlètes plusieurs jeunes talents européens au cours des douze derniers mois, dont Pedro Porro (Tottenham), Sacha Boey (Bayern Munich) et Ferran Torres (FC Barcelone).