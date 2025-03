CAN U17 : ouverture de la billetterie ce vendredi

La vente des billets pour les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, que notre pays accueillera du 30 mars au 19 avril, débutera ce vendredi, via la plateforme en ligne « Webook ».

Le match d’ouverture de cette CAN U17 se déroulera ce samedi soir au stade Bachir de Mohammedia et opposera l’équipe nationale marocaine à son homologue ougandaise.

Dans un communiqué, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé que les prix des billets commencent à 10 dirhams pour la deuxième catégorie (tribunes découvertes) et à 20 dirhams pour la première catégorie (tribunes couvertes).

Les détenteurs de billets électroniques pourront les présenter sur leur smartphone pour accéder directement aux tribunes du stade. Ceux qui ne disposent pas de cette option pourront retirer leur billet dans la salle omnisports du stade Bachir à Mohammedia ou au stade de Roches Noires à Casablanca.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations U17 servira également de qualification pour la Coupe du Monde, qui se tiendra au Qatar du 5 au 27 novembre 2025 avec, pour la première fois, 48 équipes participantes.

L’Afrique y sera représentée par dix nations qualifiées via la CAN organisée au Maroc, ce qui signifie que seules six équipes engagées dans cette compétition continentale ne décrocheront pas leur billet pour le Mondial au Qatar.