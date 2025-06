CAN féminine au Maroc : Ouverture de la billetterie cette semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité d’Organisation Local (COL) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine (Maroc-2024) ont annoncé, lundi, l’ouverture de la billetterie cette semaine pour cette compétition prévue du 5 au 26 juillet 2025 dans le Royaume.

La première phase de vente débutera le jeudi 26 juin, en avant-première pour les titulaires de cartes Visa, tandis que la vente grand public s’ouvrira le samedi 28 juin, indique la CAF sur son site internet.

Les billets seront disponibles exclusivement en ligne sur la plateforme https://webook.com, avec trois catégories proposées : Premium, Catégorie 1 et Catégorie 2, précise la même source.

Le match d’ouverture, qui se jouera dans le tout nouveau Stade Olympique à Rabat, mettra aux prises le Maroc, pays hôte, à la Zambie, le samedi 5 juillet à 21h00, heure locale (20h00 GMT).

Douze équipes réparties en trois groupes prendront part à cette CAN. Le Maroc a hérité du groupe A, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.

Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.