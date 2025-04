CAN U17: Nabil Baha se confie après le sacre

Par LeSiteinfo avec MAP

Au lendemain du premier sacre de la sélection marocaine U17 de football en Coupe d’Afrique des Nations, force est de constater que le travail de base amorcé il y a plusieurs années pour le développement du ballon rond national commence à donner des fruits, non pas seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de la qualité des jeunes joueurs appelés à prendre le relai de la glorieuse génération qui a joué le dernier carré du Mondial qatari.

Pour apporter des éléments de réponse sur ce que représente ce titre africain pour l’avenir du football national et les moyens de le fructifier pour un avenir meilleur, l’entraîneur des U17, Nabil Baha, livre, dans une interview accordée à la MAP, sa vision qui reste précieuse, puisque découlant d’une expérience de terrain et d’un contact direct avec des pépites qui sont vouées à devenir les stars de demain.

1 – Quelles sont les principales conclusions que vous avez tirées de la participation de la sélection du Maroc à la CAN U17 et de son sacre à cette compétition?

Les joueurs ont appris beaucoup de choses durant cette CAN U17. Nous avons vu des joueurs capables de gagner une coupe d’Afrique, d’évoluer sous plusieurs systèmes de jeu et de s’adapter à des tactiques différentes.

Maintenant, il faut capitaliser sur cette prouesse pour préparer au mieux la prochaine Coupe du Monde et réaliser un bon résultat pour encore grandir en tant que footballeurs et en tant qu’entraîneur.

2 – Justement, à propos du prochain Mondial, quelle est votre vision pour préparer cette importante échéance?

Nous allons déjà savourer cette Coupe d’Afrique. Les joueurs rejoindront leurs équipes pour terminer la saison. Il y aura des dates FIFA aux mois de juin, septembre et octobre et, ensuite, la Coupe du monde en novembre. Pendant ce temps-là, nous organiserons des tournois et des matchs. Nous effectuerons également des tournées pour aller voir des joueurs afin de bien préparer ce Mondial. Nous allons ensuite fixer un objectif de résultat le moment venu, pour encore grandir dans une compétition majeure.

3 – Au Maroc, un énorme travail de base a été mené au niveau du football, comment voyez vous cette dynamique?

C’est un travail qui donne beaucoup de résultats. Il y a des académies qui sont mises en place au niveau régional et des académies de clubs qui fonctionnent très bien et promettent de bons résultats. Il y a également le projet OCP mis en place avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) qui va donner beaucoup de joueurs, d’entraîneurs et de postes de travail à même de développer le football marocain. D’ailleurs, nous commençons déjà à cueillir les fruits de l’Académie Mohammed VI de football, qui a formé des joueurs qui sont partis en Europe et ont intégré le monde professionnel.

Nous sommes sur la bonne voie. Au niveau des infrastructures, nous n’avons plus rien à envier aux autres pays de football. Le football marocain est en train de grandir et il est de plus en plus respecté. Si nous continuons comme ça, nous allons devenir une très grande nation de football.

4 – Qu’en est-il du rôle des jeunes cadres marocains dans cette dynamique?

Les cadres marocains ont déjà dit leur mot et ont eu des résultats avec les équipes nationales. Les joueurs marocains se forment de plus en plus après leur carrière, bénéficiant des diplômes mis en place par la FRMF et des intervenants étrangers qui viennent faire part de leur expérience pour une meilleure formation. Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il y a une école marocaine d’entraîneurs qui a des résultats et il faut capitaliser sur le produit marocain et le mettre en avant.

5 – Quels sont, à votre avis, les moyens de fructifier le travail accompli au niveau de l’actuelle équipe nationale U17 pour avoir une équipe “A” performante?

Il faut continuer à travailler. Il faut former davantage les joueurs et leur faire part de l’importance d’avoir toujours des résultats positifs et d’avoir faim de la victoire. Il faut leur imprégner une mentalité de gagneurs capables de battre n’importe quelle équipe. Cet esprit va faire que, année après année, quand ils arriveront en sélection « A », ils auront un capital confiance et un mental de gagnant.

S.L.